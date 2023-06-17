



Интерпол разыскивает ливанца, подозреваемого в торговле крадеными древностями

Интерпол выдал международный ордер в отношении ливанца, подозреваемого в торговле украденными предметами старины, через несколько недель после того, как его допросили в Ливане, сообщили в пятницу судебные органы.



Ноту было распечатано через 10 месяцев после того, как суд по уголовным делам в Нью-Йорке выдал ордер на арест 82-летнего Жоржа Лотфи, обвинив его в незаконном владении украденным имуществом, а также в хранении награбленных артефактов.



Официальные лица не предоставили дополнительных подробностей об ордере Интерпола, который является необязательным требованием к правоохранительным органам во всем мире найти и временно арестовать беглеца. Уведомление не является ордером на арест и не требует от Ливана ареста Лотфи.



Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что американские судебные органы отправили дело, связанное с Лотфи, в Ливан, и попросили власти средиземноморской страны принять меры по его делу.



Во время допроса в начале этого года Лотфи, официальные ливанские лица сообщили, что он отрицает обвинения в краже древностей, заявив, что вместо этого он купил их у археологов и продал музею в США.



По их словам, позже выяснилось, что 27 предметов старины были украдены в 1981 году со склада в Ливане. В ноте Интерпола, размещенной в Интернете, говорится, что Лотфи обвиняется в преступном хранении украденного имущества первой, второй и третьей степени.



В настоящее время Лотфи живет в Ливане, где находятся бесценные археологические памятники.



Официальные лица заявили, что власти США репатриируют древности в Ливан при условии, что ливанские власти арестуют Лотфи.



Чиновники заявили, что как только Ливан официально получит ордер Интерпола, власти страны должны вызвать Лотфи на допрос и конфисковать его паспорт.



