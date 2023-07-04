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Реджеп Тайип Эрдоган
04.07.2023 08:01 Наталья Богинская

Институциональным расизм: Эрдоган назвал причину беспорядков во Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обвинил в общенациональных беспорядках во Франции “институциональный расизм” и колониальное прошлое страны, сообщает AFP.

Комментарии турецкого дидера прозвучали в то время, когда французское правительство борется с беспорядками и грабежами в Париже и по всей стране, вызванными смертью 17-летнего подростка, застреленного полицейским.

Эрдоган обвинил в французских беспорядках в “исламофобию”, которую он связал с колониальным прошлым Франции.

“В странах, известных своим колониальным прошлым, культурный расизм превратился в институциональный расизм”, – сказал он на еженедельном заседании кабинета министров.

“В основе событий, которые начались во Франции, лежит социальная архитектура, построенная на этом менталитете. Большинство иммигрантов, обреченных жить в гетто, систематически притесняемых, – мусульмане”, – добавил Эрдоган.

Более 3000 человек были арестованы в связи с беспорядками. Мемориал Холокоста в Париже также подвергся актам вандализма протестующими.
 

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