



Институциональным расизм: Эрдоган назвал причину беспорядков во Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обвинил в общенациональных беспорядках во Франции “институциональный расизм” и колониальное прошлое страны, сообщает AFP.



Комментарии турецкого дидера прозвучали в то время, когда французское правительство борется с беспорядками и грабежами в Париже и по всей стране, вызванными смертью 17-летнего подростка, застреленного полицейским.



Эрдоган обвинил в французских беспорядках в “исламофобию”, которую он связал с колониальным прошлым Франции.



“В странах, известных своим колониальным прошлым, культурный расизм превратился в институциональный расизм”, – сказал он на еженедельном заседании кабинета министров.



“В основе событий, которые начались во Франции, лежит социальная архитектура, построенная на этом менталитете. Большинство иммигрантов, обреченных жить в гетто, систематически притесняемых, – мусульмане”, – добавил Эрдоган.



Более 3000 человек были арестованы в связи с беспорядками. Мемориал Холокоста в Париже также подвергся актам вандализма протестующими.

