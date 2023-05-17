



Инспектор Шабтай: новое назначение дочки начальника полиции Израиля

Инспектор Яар Шабтай, дочь начальника полиции Израиля генерала Коби Шабтая, была назначена пресс-секретарем региона Кинерет. 27-летняя Шабтай служит в полиции уже около 7 лет. В 2021 году она с отличием окончила офицерские курсы и до последнего времени служила в полиции Хадеры.



У Шабтай 20 000 подписчиков в Instagram, и после окончания офицерских курсов она отвергла критику, что получила свои отличия благодаря протекции.



"Привет, я Яар. И это правда, что я также дочь начальника полиции, - написала она тогда на своем аккаунте в Instagram. Я служила в организации более 6 с половиной лет, в которые входили субботы, праздники и много работы от всего сердца и души. Более полутора лет назад я начала процесс поступления в полицию, прошла через комиссии и собеседования, и мои коленки тряслись не меньше, чем у других. Даже чуть больше. Гораздо сильнее".













