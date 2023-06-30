



Инсинуации вагнеровцев: Губернатор Ростова не верит в поддержку ЧВК горожанами

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал захват центра Ростова мятежниками из ЧВК “Вагнер” и реакцию ростовчан.

По словам Голубева, последствий вторжения вагнеровцев в Ростов “уже не видно”.



“Дороги восстановлены, бордюры восстановлены, техника, которая оказалась на пути движения колонн, убрана”, – сообщил он.



Почему “Вагнер” легко занял город, и в частности Штаб Южного военного округа, Голубев развернуто отвечать не стал.



“Ну, это больше вопрос все-таки к военным”, – сказал он. “То, что гражданские делали – сталкивали водовозки, тракторы на пути движения, бульдозеры. Всё это легко и просто сметалось танками и тяжелой техникой”.



Но доклады из ГИБДД губернатору поступали ежечасно. Первый доклад Голубев получил с 20:00 до 21:00 в пятницу, 23 июня.



“Они вышли на трассу М-4. И, может быть, чуть-чуть прошли. Я за полчаса собрал всех, раздал задачи заместителям по вопросам обеспечения жизнедеятельности города”, – отчитался чиновник.



Губернатор усомнился, что поддержавшие вагнеровцев гражданские, который общались, фотографировались и обнимались с бойцами ЧВК перед штабом ЮВО, были гражданскими. Голубев назвал информацию о поддержке горожан “инсинуациями самих вагнеровцев”.



По мнению чиновника, часть мятежников “просто не была одета в военную форму”. А вот пообщаться с возглавившим мятеж Евгением Пригожиным “ему не довелось”.