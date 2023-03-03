



Иностранные послы засыпали спикера Кнессета вопросами о судебной реформе

Сообщается, что группа иностранных послов засыпала спикера Кнессета Амира Охану вопросами с опасениями по поводу запланированной правительством судебной реформы во время закрытого заседания в парламенте в начале этой недели.



Десятки посланников находились в зале для встреч, и представители западных стран были наиболее обеспокоены, что планы коалиции могут привести к ослаблению судебной системы Израиля и концу его независимости, согласно отчету, опубликованному в четверг на общественном канале Kan.



Охана попытался развеять опасения дипломатов, объяснив, что есть место для переговоров по предложениям и что в законопроекты, выдвинутые на ранних этапах, все еще вносятся поправки до того, как они будут приняты в качестве закона.



Однако спикер Кнессета – член партии “Ликуд” – заявил, что реформы укрепят демократические основы страны.



Источник сообщил телекомпании Kan, что, хотя западные дипломаты ясно выражали свои опасения, они не перешли черту и не вмешивались во внутренние политические дела Израиля.