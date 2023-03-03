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Иностранные послы засыпали спикера Кнессета вопросами о судебной реформе
03.03.2023 07:59 Наталья Богинская

Иностранные послы засыпали спикера Кнессета вопросами о судебной реформе

Сообщается, что группа иностранных послов засыпала спикера Кнессета Амира Охану вопросами с опасениями по поводу запланированной правительством судебной реформы во время закрытого заседания в парламенте в начале этой недели.

Десятки посланников находились в зале для встреч, и представители западных стран были наиболее обеспокоены, что планы коалиции могут привести к ослаблению судебной системы Израиля и концу его независимости, согласно отчету, опубликованному в четверг на общественном канале Kan.

Охана попытался развеять опасения дипломатов, объяснив, что есть место для переговоров по предложениям и что в законопроекты, выдвинутые на ранних этапах, все еще вносятся поправки до того, как они будут приняты в качестве закона.

Однако спикер Кнессета – член партии “Ликуд” – заявил, что реформы укрепят демократические основы страны.

Источник сообщил телекомпании Kan, что, хотя западные дипломаты ясно выражали свои опасения, они не перешли черту и не вмешивались во внутренние политические дела Израиля.

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