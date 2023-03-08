



Инициаторами компромисса Альбашана-Фридмана были Левин и Ротман

Бывший глава СНБ Израиля генерал-майор Гиора Эйланд входит в число четырех авторов нового компромисса, который министр юстиции Ярив Левин определяет как "прорыв". Это неудивительно, поскольку, по словам Эйланда, "отличие этой инициативы от многих других - не мы проявили инициативу - мы откликнулись на просьбу лидеров реформы, Левина и Симхи Ротмана".



Эйланд был среди 12 бывших глав СНБ, подписавших в прошлом месяце письмо спикеру Кнессета Амиру Охане, в котором утверждалось, что "интенсивность социального конфликта ставит под угрозу национальную устойчивость". Сегодня утром в интервью радиостанции Ynet он объясняет, почему он участвовал в процессе разработки компромиссного предложения: "Мы предложили то, что, по нашему мнению, может быть достаточно хорошим или наименее плохим - насколько это возможно. Мы должны встретиться с Ротманом и Левиным в ближайшие дни, встреча уже назначена". Он считает, что нынешнее предложение - это "то, что они смогут принять".



"Если они попытаются начать всевозможные манипуляции, то я не только отрекусь от компромисса, но и скажу, что возвращаюсь и присоединяюсь к протесту, что гораздо удобнее для меня по совести", - сказал он в интервью. Эйланд отметил, что видит понимание в Ротмане и Левине: "Я ценю то, что, возможно, впервые мы видим успех борьбы против реформы, они понимают, что у них нет выбора, кроме как пойти на уступки в том-то и том-то, а в политике как в политике вопрос не только в том, на какие уступки я иду, но и кому я иду на уступки. А профессор Фридман - это юридическая фигура с взглядами, несколько схожими с их, поэтому они готовы это принять".