



Инициатор компромисса по правовой реформе: мы - на пути к хаосу



Профессор Юваль Альбшан, один из инициаторов проекта компромисса по правовой реформе "Фридман-Альбшан", заявил на слушаниях в комиссии по законодательству Кнессета, что он "очень обеспокоен ситуацией".



Он предупредил о последствиях принятия закона: "Не существует такого понятия, как "конституционный кризис". Если судебная система окажется проигравшей стороной, мы окажемся на пути к хаосу". Он добавил, что "ваш галоп продолжается, и скоро вы окажетесь в таком месте, откуда не сможете выбраться. Вы доведете страну до этого из-за игр эго".