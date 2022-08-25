



Индия впервые не поддержала Россию в Совбезе ООН

Индия впервые не поддержала Россию в Совбезе ООН, проголосовав за выступление президента Украины Владимира Зеленского во время "процедурного голосования".



По данным издания The Hindu, до этого, с начала полномасштабной войны в Украине, Индия не поддерживала решения Совбеза, а всегда воздерживалась при голосовании.



Как отмечается, власти Индии неоднократно призывали и РФ, и Украину вернуться на "путь дипломатии и диалога". Также Индия выражала поддержку всем дипломатическим усилиям по прекращению войны.