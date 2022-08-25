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Индия впервые не поддержала Россию в Совбезе ООН
25.08.2022 17:08 Ольга Белозерова

Индия впервые не поддержала Россию в Совбезе ООН

Индия впервые не поддержала Россию в Совбезе ООН, проголосовав за выступление президента Украины Владимира Зеленского во время "процедурного голосования". 

По данным издания The Hindu,  до этого, с начала полномасштабной войны в Украине, Индия не поддерживала решения Совбеза, а всегда воздерживалась при голосовании.

Как отмечается, власти Индии неоднократно призывали и РФ, и Украину вернуться на "путь дипломатии и диалога". Также Индия выражала поддержку всем дипломатическим усилиям по прекращению войны. 

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