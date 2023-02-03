



Индия увеличивает оборонный бюджет на фоне напряженности в отношениях с Китаем

В среду Индия предложила выделить 5,94 трлн рупий (72,6 млрд долларов) на оборону на 2023-24 финансовый год, что на 13% больше по сравнению с первоначальными оценками предыдущего периода, с целью усилить напряженную границу с Китаем.



Министр финансов Нирмала Ситхараман выделила 1,63 триллиона рупий на капитальные расходы на оборону — расходы, которые будут включать новое оружие, самолеты, военные корабли и другую военную технику, поскольку она обнародовала почти 550 миллиардов долларов общих федеральных расходов в годовом бюджете на 2023–2024 годы, начиная с апреля.



За последние несколько лет премьер-министр Нарендра Моди увеличил расходы на модернизацию вооруженных сил, подчеркнув при этом приверженность своего правительства увеличению внутреннего производства для снабжения войск, дислоцированных вдоль двух спорных границ.



Общий оборонный бюджет Индии, оцениваемый примерно в 2% ВВП, по-прежнему ниже ассигнований Китая в размере 1,45 трлн юаней (230 млрд долларов США) на 2022 год, которые Нью-Дели считает представляющими угрозу для соседей, включая Индию и Японию.



Согласно последнему бюджетному документу, Индия планирует потратить около 242 миллиардов рупий (3 миллиарда долларов) на строительство военно-морского флота и 571,4 миллиарда рупий (7 миллиардов долларов) на закупку военно-воздушных сил, включая дополнительные самолеты.



Индию и Китай разделяет 3500-километровая граница, о которой спорят с 1950-х годов, что уже было поводом для начала военных действий в 1962 году.

