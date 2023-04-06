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Индия призвала Израиль и палестинцев "сохранять спокойствие"
06.04.2023 17:42 Алина Груднева

Индия призвала Израиль и палестинцев "сохранять спокойствие"

Индия призывает Израиль и палестинцев "сохранять спокойствие" на фоне нарастающей напряженность во время праздников.

С таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел страны Ариндам Багчи.

"Мы полны решимости поддерживать все усилия по возобновлению прямых переговоров между израильтянами и палестинцами для достижения решения о создании двух государств. В это сложное время мы призываем все стороны сохранять спокойствие", - сказал дипломат.

Таким образом, он прокомментировал столкновения в мечети Аль-Акса и ракетные обстрелы, которым подвергся Израиль.
 

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