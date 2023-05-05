Новости » Политика
Индия локализует производство российского оружия
05.05.2023 14:33 Алина Груднева

Индия локализует производство российского оружия

Индия намерена локализовать производство российского оружия в стране.

Об этом сообщает Defense News.

"В долгосрочной перспективе наилучшим вариантом для Индии есть локализация производства запчастей для российского оборудования", — пояснил эксперт по российским вопросам Виаджиндер Такур.

По данным издания, Россия может принять участие в программе "Made In India". Ее цель -увеличение внутреннего производства в Индии. Уточняется, что зависимость армии страны от РФ в закупках оружия составляет 60%.

В программе могут принять участие российские компании "Уралвагонзавод", "Техмаш", "Базальт", НПО Машиностроение, "Вертолеты России", "Алмаз-Антей", Центр судоремонта "Звезда".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы