



Индия локализует производство российского оружия

Индия намерена локализовать производство российского оружия в стране.



Об этом сообщает Defense News.



"В долгосрочной перспективе наилучшим вариантом для Индии есть локализация производства запчастей для российского оборудования", — пояснил эксперт по российским вопросам Виаджиндер Такур.



По данным издания, Россия может принять участие в программе "Made In India". Ее цель -увеличение внутреннего производства в Индии. Уточняется, что зависимость армии страны от РФ в закупках оружия составляет 60%.



В программе могут принять участие российские компании "Уралвагонзавод", "Техмаш", "Базальт", НПО Машиностроение, "Вертолеты России", "Алмаз-Антей", Центр судоремонта "Звезда".