Индия локализует производство российского оружия
Индия намерена локализовать производство российского оружия в стране.
Об этом сообщает Defense News.
"В долгосрочной перспективе наилучшим вариантом для Индии есть локализация производства запчастей для российского оборудования", — пояснил эксперт по российским вопросам Виаджиндер Такур.
По данным издания, Россия может принять участие в программе "Made In India". Ее цель -увеличение внутреннего производства в Индии. Уточняется, что зависимость армии страны от РФ в закупках оружия составляет 60%.
В программе могут принять участие российские компании "Уралвагонзавод", "Техмаш", "Базальт", НПО Машиностроение, "Вертолеты России", "Алмаз-Антей", Центр судоремонта "Звезда".