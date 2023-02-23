



Индия и США планируют углубить сотрудничество

Индия и США планируют углубить сотрудничество в гражданском секторе атомной энергетики



Соединенные Штаты считают Индию очень важным партнером для обеспечения глобальной энергетической безопасности, учитывая серьезные сбои в поставках ископаемого топлива в результате "жестокого" вторжения России в Украину. Это подчеркнул помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Р. Паетт.



Он подчеркнул, что США поддерживают "невероятно амбициозную" цель Индии в получении к 2030 году 500 ГВт энергии из источников неископаемого топлива в рамках глобального энергетического перехода. К тому же, Соединенные штаты могут помочь Индии в вопросе малых модульных реакторов, которые должны стать очень актуальными для этой страны.