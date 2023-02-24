



Индия и Китай воздержались от голосования в ООН по антироссийской резолюции

Индия и Китай были в числе крупнейших мировых держав, воздержавшихся при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей Россию прекратить боевые действия в Украине накануне первой годовщины вторжения.



Предложение ООН в Нью-Йорке было принято после того, как 141 страна-член ООН проголосовала за него, 32 воздержались и семь проголосовали против в четверг.



В не имеющем обязательной силы предложении подчеркивается "необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций".



Индия, балансирующая между Вашингтоном и Москвой, заявила, что "вынуждена воздержаться" от голосования и обязалась "всегда призывать к диалогу и дипломатии как к единственному жизнеспособному выходу".



Два южноазиатских соседа, обладающие ядерным оружием, ведут ожесточенный пограничный спор с 2020 года и независимо друг от друга нашли точки соприкосновения в отношении России, поскольку обе страны поддерживают давние отношения с Москвой.



Объясняя причину своего решения, постоянный представитель Индии в ООН Ручира Камбодж заявила после голосования, что система ООН "оказалась неэффективной".



Индия, принимающая саммит G20 в этом году, также постоянно подчеркивала, что "Глобальный Юг чувствует боль" последствий войны и понес "существенный побочный ущерб".



В прошлом страна воздерживалась почти во всех резолюциях ООН о действиях России на Украине, подчеркивая необходимость дипломатии и диалога, несмотря на постоянное давление со стороны Запада с целью занять твердую позицию в отношении страны.



Индийское руководство продолжает сопротивляться давлению и поддерживает тесные связи с Москвой еще со времен холодной войны.



В условиях введенных Западом санкций, направленных на экономическое удушение России, Индия увеличила импорт сырой нефти в Россию, которая с начала войны стала крупнейшим поставщиком энергии в страну, не считая расширения своего импортного портфеля.



"Голосование соответствует нейтральной позиции Индии до сих пор и было ожидаемо. Это ставит Нью-Дели в компанию таких стран, как Китай, Пакистан и Бангладеш, что противоречит тому, как правительство Нарендры Моди хотело бы, чтобы его воспринимали в западных столицах", — сказал The Independent Сушант Сингх, старший научный сотрудник Центра политических исследований .



Индия и Китай воздержались вместе с Пакистаном, Ираном, Шри-Ланкой, Бангладеш и Южной Африкой, тогда как Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Мали, Никарагуа и Сирия проголосовали против.



"Но в отличие от Китая, ни одна западная держава не собирается указывать пальцем на Индию, поскольку им нужен Нью-Дели, чтобы противостоять Пекину", — отметил Сингх.



Китай также выступил с заявлением, аналогичным своему соседу, и заявил, что хочет, чтобы Украина и Россия возобновили "прямой диалог как можно скорее".



Отношения между Китаем и Россией становятся все более тесными, поскольку они выстраивают свою внешнюю политику, чтобы противостоять либеральному международному порядку, возглавляемому США.