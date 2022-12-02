



Инцидент в Хевроне: "ЦАХАЛ скомпрометировал расследование"





Солдаты "Гивати", участвовашие в столкновениях с левыми активистами в Хевроне на прошлой неделе, обратились в Главную военную прокуратуру с требованием распорядиться о начале расследования после распространения пресс-секретарем ЦАХАЛа результатов оперативного расследования инцидента.



По их словам, это было сделано вопреки закону. Одновременно солдаты потребовали от офицеров ЦАХАЛа прекратить расследование по этому делу и призвали прокурора отдать распоряжение о переводе расследования в полицию.



Адвокаты солдат, Ади Кидер и Офир Штайнер из организации "Хонену", заявили в письме, которое они направили главному военному прокурору, что в соответствии с законом, приказами и постановлением Верховного суда, военным следователям или военной прокуратуре не разрешается знакомиться с материалами оперативного расследования.



Это связано с тем, что следствие служит инструментом для извлечения оперативных уроков, и есть большая ценность в том, чтобы поощрять военнослужащих свободно высказываться в его рамках, не влияя при этом на уголовное преследование, которое может быть возбуждено против них в будущем.



По словам адвокатов, существует опасение, что солдаты перестанут сотрудничать с командирами при проведении расследований, так как установленное законом разделение не соблюдается.



Они также пояснили, что, согласно Закону о военной юрисдикции, результаты расследования ЦАХАЛа должны быть конфиденциальными и храниться под покровом тайны, а также не распространяться в СМИ.



Адвокаты заявили, что публикация результатов расследования почти наверняка приведет к судебному преследованию армии за обнаруженные "ошибки" в поведении солдат, один из которых все еще находится под уголовным следствием.





В конце письма адвокаты солдат потребовали, чтобы военная прокуратура распорядилась о начале расследования Министерством обороны против сторон, опубликовавших конфиденциальные материалы, как они говорят, с явным нарушением закона.



Адвокат Офир Штайнер из организации "Хонену" заявил, что "старшие командиры нарушили закон и нанесли ущерб одному из важнейших институтов ЦАХАЛа - следственному органу. Мы обратились в военную прокуратуру - которая верит в святость расследования и чистоту правоохранительной системы - с просьбой начать расследование. Теперь мы будем ждать, сработают ли правоохранительные органы с той же эффективностью против этого серьезного проступка, или же они могут работать только против рядовых солдат".

