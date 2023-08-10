



Инцидент в Бурка: БАГАЦ отклонил очередную апелляцию

Вечером, 10 августа, БАГАЦ отклонил очередную апелляцию прокурора по поводу освобождения под домашний арест подозреваемого в причастности к убийству палестинца в деревне Бурка Элиши Яреда.



Ранее потребовали отправить его обратно под стражу.



По данным прокуратуры, освобождение Яреда "угрожает общественному порядку" и "может нанести реальный ущерб завершению расследования".



БАГАЦ отклонил эту апелляцию. Яред останется под домашним арестом до следующей недели.

