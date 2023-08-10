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Инцидент в Бурка: БАГАЦ отклонил очередную апелляцию
10.08.2023 19:56 Алина Груднева

Инцидент в Бурка: БАГАЦ отклонил очередную апелляцию

Вечером, 10 августа, БАГАЦ отклонил очередную апелляцию прокурора по поводу освобождения под домашний арест подозреваемого в причастности к убийству палестинца в деревне Бурка Элиши Яреда.

Ранее потребовали отправить его обратно под стражу.

По данным прокуратуры, освобождение Яреда "угрожает общественному порядку" и "может нанести реальный ущерб завершению расследования".

БАГАЦ отклонил эту апелляцию. Яред останется под домашним арестом до следующей недели.
 

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