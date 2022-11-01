



Инцидент с тфилином потряс "до глубины души" партии-харедим

В ШАС и Яадут А-Тора потрясены инцидентом с тфилином, который произошел возле избирательного участка в Нетании.

Председатель ШАС Арье Дери пообещал, что будет устроен массовый протест.

"Еврей оскорбляет тфилин на Святой Земле! Нашим ответом будет массовый протест у избирательных урн", - сказал он.

Раввин Ицхак Гольднопф (Яадут А-Тора) был "потрясен до глубины души" таким оскорбительным поведением.

"Я потрясен до глубины души осквернением священного тфилина активистом Мерец в Нетании. Это прямой результат дикого подстрекательства со стороны левого крыла против ультраортодоксальной общественности. Сегодня в наших силах изменить ситуацию к лучшему и дать ответ подстрекателям на избирательных участках", - сказал он.