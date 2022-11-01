Инцидент с тфилином потряс "до глубины души" партии-харедим
В ШАС и Яадут А-Тора потрясены инцидентом с тфилином, который произошел возле избирательного участка в Нетании.
Председатель ШАС Арье Дери пообещал, что будет устроен массовый протест.
"Еврей оскорбляет тфилин на Святой Земле! Нашим ответом будет массовый протест у избирательных урн", - сказал он.
Раввин Ицхак Гольднопф (Яадут А-Тора) был "потрясен до глубины души" таким оскорбительным поведением.
"Я потрясен до глубины души осквернением священного тфилина активистом Мерец в Нетании. Это прямой результат дикого подстрекательства со стороны левого крыла против ультраортодоксальной общественности. Сегодня в наших силах изменить ситуацию к лучшему и дать ответ подстрекателям на избирательных участках", - сказал он.
Напомним, в Мерец сказали, что не знают мужчину, который тер тфилин себе об гениталии возле избирательного участка. Фракция пообещала подать на него заявление в полицию.