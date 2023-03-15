



Инцидент с БПЛА: США ведут переговоры с РФ

В среду, 15 марта, глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министров обороны РФ Сергеем Шойгу.



Российское оборонное ведомство не предоставило подробности.



Переговоры состоялись на фоне инцидента с американским беспилотником, упавшим в Черное море 14 марта.



Ранее Остин обратился к Шойгу, сказав, что американский БПЛА затонул в Черном море после того, как по нему нанесли удар российские самолеты. В РФ эту версию опровергают.



"Я уже призвал господина Шойгу быть максимально прозрачными в коммуникациях. США будут продолжать свою рутинную работу в рамках международного воздушного пространства. Мы призываем к тому, чтобы российские истребители действовали профессионально и безопасно", - говорил Остин.



По данным CNN, также разговор с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым планирует провести глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.





