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Шемер Равив бригада Паран | Фото: ЦАХАЛ
29.06.2023 15:20 Алина Груднева

Инцидент на границе с Египтом: у бригады Паран - новый командир

В региональной бригаде Паран появился новый командир после смертоносного инцидента на границе с Египтом, в результате которого погибли трое солдат.

На смену Идо Сааду пришел полковник Шемер Равив.

В прощальной речи бывший командир бригады вспомнил убитых при нападении военнослужащих.

"Их отсутствие невыносимо, но мы должны двигаться вперед, извлекать уроки и совершенствоваться. Вы должны знать, что я покидаю бригаду с высоко поднятой головой. Я очень горжусь тем, что я сделал, и я знаю, что члены бригады будут совершенствоваться", — сказал Саад.

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