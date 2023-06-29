Инцидент на границе с Египтом: у бригады Паран - новый командир
В региональной бригаде Паран появился новый командир после смертоносного инцидента на границе с Египтом, в результате которого погибли трое солдат.
На смену Идо Сааду пришел полковник Шемер Равив.
В прощальной речи бывший командир бригады вспомнил убитых при нападении военнослужащих.
"Их отсутствие невыносимо, но мы должны двигаться вперед, извлекать уроки и совершенствоваться. Вы должны знать, что я покидаю бригаду с высоко поднятой головой. Я очень горжусь тем, что я сделал, и я знаю, что члены бригады будут совершенствоваться", — сказал Саад.
אל"מ שמר רביב נכנס לתפקיד מפקד חטיבת "פארן" במקומו של אל"מ עידו סעד, שכיהן בתפקיד זה במהלך השנה וחצי האחרונות - והודח מהתפקיד לאחר הפיגוע בגבול מצרים. "חסרונם קשה מנשוא. עלינו להביט קדימה, ללמוד מהאירוע ולהשתפר ממנו", אמר סעד בנאום הפרידה@ItayBlumental pic.twitter.com/PYfPbsB9FE— כאן חדשות (@kann_news) June 29, 2023