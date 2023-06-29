



Инцидент на границе с Египтом: у бригады Паран - новый командир

В региональной бригаде Паран появился новый командир после смертоносного инцидента на границе с Египтом, в результате которого погибли трое солдат.



На смену Идо Сааду пришел полковник Шемер Равив.



В прощальной речи бывший командир бригады вспомнил убитых при нападении военнослужащих.



"Их отсутствие невыносимо, но мы должны двигаться вперед, извлекать уроки и совершенствоваться. Вы должны знать, что я покидаю бригаду с высоко поднятой головой. Я очень горжусь тем, что я сделал, и я знаю, что члены бригады будут совершенствоваться", — сказал Саад.