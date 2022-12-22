



Империя недвижимости будущего министра жилищного строительства



Будущий министр жилищного строительства и председатель партии Яадут А-Тора Ицхак Гольдкнопф владеет рядом объектов недвижимости в Иерусалиме - по которым он до сих пор выплачивает ипотеку. Портал mako сообщает о том, что при этом он не везде записан в качестве собственника недвижимости. Кроме того, некоторые из его квартир - были разделены на несколько маленьких квартир.



У Гольдкноффа есть несколько квартир в районе Меа Шеарим. Одна из его квартир на улице Талмуди была разделена на 5 разных квартир в нарушение закона, как сообщил Хаим Левинсон в газете "Гаарец". Гольдкнопф в невнятном комментарии на этот материал утверждает, что это произошло "после того, как он передал права на квартиру". Кроме того, на улице Малки Исраэль у будущего министра есть 2 квартиры в новом элитном проекте, которые, вероятно, были объединены в одну квартиру, где он и живет. А на улице Малахи он и его семья владеют почти целым зданием.



По словам арендаторов Гольдкнопфа, он не представляется владельцами квартир и не подписывает с ними контракты - это делает другой человек. В показаниях, данных одним из жильцов, он сказал, что "деньги каждый месяц собирают люди от его имени. Нам никогда не говорили, что это Гольдкнопф, мы узнали об этом косвенно. Когда мы просили квитанции - они не соглашались давать".