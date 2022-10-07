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Илон Маск "переключился" на Тайвань
07.10.2022 18:27 Ольга Белозерова

Илон Маск "переключился" на Тайвань

После попытки предложить свое решение ситуации в Украине Илон Маск "переключился" на Тайвань.

В интервью изданию Financial Times Илон Маск рассказал, как, по его мнению, можно урегулировать ситуацию вокруг острова, чтобы избежать войны.

Маск предложил преобразовать Тайвань в специальный административный район Китая, как это было с Гонконгом и Макао.

"Моей рекомендацией... было бы создать специальную административную зону для Тайваня, которая была бы приемлема в разумных пределах, но, наверное, не всем бы понравилась. И возможно... они могли бы договориться об условиях, более мягких чем для Гонконга", - заявил Маск.

Кроме этого, бизнесмен считает, что конфликт вокруг Тайваня "неизбежен". 

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