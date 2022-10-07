



Илон Маск "переключился" на Тайвань

После попытки предложить свое решение ситуации в Украине Илон Маск "переключился" на Тайвань.



В интервью изданию Financial Times Илон Маск рассказал, как, по его мнению, можно урегулировать ситуацию вокруг острова, чтобы избежать войны.



Маск предложил преобразовать Тайвань в специальный административный район Китая, как это было с Гонконгом и Макао.



"Моей рекомендацией... было бы создать специальную административную зону для Тайваня, которая была бы приемлема в разумных пределах, но, наверное, не всем бы понравилась. И возможно... они могли бы договориться об условиях, более мягких чем для Гонконга", - заявил Маск.



Кроме этого, бизнесмен считает, что конфликт вокруг Тайваня "неизбежен".