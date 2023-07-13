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Ильхан Омар
13.07.2023 12:11 Наталья Богинская

Ильхан Омар не пойдет на выступление Герцога из-за бабушки Рашиды Тлаиб

Член палаты представителей Ильхан Омар заявила, что не будет присутствовать на совместном обращении президента Герцога к обеим палатам Конгресса США на следующей неделе.

“Черт возьми, я ни за что не буду присутствовать на совместном выступлении президента, чья страна запретила мне и отказала Рашиде Тлаиб в возможности увидеть свою бабушку”, – написала Омар в Twitter.

Конгрессмен сослалась на решение 2019 года не пускать ее и ее коллегу из Мичигана в Израиль в соответствии с законом, позволяющим правительству запрещать въезд сторонникам бойкота еврейского государства. 

Планируется, что 19 июля Герцог выступит перед обеими палатами Конгресса, а также встретится с президентом США Джо Байденом в Белом Доме. 

Демонстрируя очевидное незнание роли президента в Израиле или политической истории Герцога, баллотировавшегося против Нетаниягу, Омар сказала, что “выступление Герцога исходит от имени самого правого правительства в истории Израиля”. 

“Соединенные Штаты могут и должны использовать свои дипломатические инструменты для взаимодействия с израильским правительством, но предоставление нынешнему правительству чести выступить с совместным телеобращением – это абсолютно неверный сигнал в неподходящее время”.

Она процитировала Нетаниягу, сказавшего, что он стремится “разрушить надежды палестинцев на государственность”, и раскритиковала недавнюю антитеррористическую операцию ЦАХАЛа в Дженине Омар сообщила, что в результате рейда “погибло не менее дюжины человек”, не упомянув, что все они были террористами.

Кроме того, Омар выразила обеспокоенность по поводу того, что израильское правительство выступает за судебную реформу.
 

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