



Их не жаль: В России предложили отправлять бездомных в трудовые лагеря

Мэр Якутска Евгений Григорьев считает, что бездомных надо “привлекать к ответственности” и “возвращать трудовые лагеря”. Об этом Григорьев заявил на пресс-конференции в рамках национального праздника “Ысыаха Туймаады”.



“Бомжи – это один из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы той категории населения, которая могла работать. Вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места”, – сказал Григорьев. “Мне их не жаль”.



“Также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря”, – заявил мэр Якутска, отметив также и необходимость работы с землячествами, чтобы они “несли ответственность за своих людей”.



В апреле парламент Якутии принял закон о создании вытрезвителей. Объясняя необходимость принятия такого закона, заместитель председателя парламента Антонина Григорьева говорила, что, по данным медицинских организаций, ежегодно в целях вытрезвления доставляются органами полиции до 1000 человек в Якутске, до 900 – в Мирнинском районе, 500 – в Нерюнгри.



“Растет число лиц, состоящих на учете по таким заболеваниям, – это более 13 тысяч человек, из них 9,5 тысячи находятся на диспансерном наблюдении”, – сообщила Григорьева.