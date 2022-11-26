



Игаль Дильмони будущему правительству: "Восстановить справедливость в Хомеше"

Игаль Дильмони, генеральный директор Совета поселений Иудеи и Самарии, который покидает свой пост в ближайшие дни, посетил сегодня (четверг) Иешиву в Хомеше, чтобы поддержать присутствующих там учеников.



Во время визита Дильмони сказал: "Сегодня я приехал в Хомеш, чтобы поддержать Иешиву и людей, которые вот уже почти 16 лет, борятся за эту гору, и за еврейское присутствие в сердце нашей земли, земли Менаше, которая принадлежала народу Израиля на протяжении тысяч лет. В этом районе между Шхемом и Дженином в 2005 году были демонтированы четыре поселения Хомеш, Са-Нур, Ганим и Кадим. В результате в этом районе процветает террор. Хомеш является ярчайшим примером уравнения: когда есть поселения, террор слабеет, а когда отсутствуют, террор процветает".



Дильмони коснулся переговоров по формированию следующего правительства и обратился к главам партий будущей коалиции: "У вас есть прекрасная возможность восстановить справедливость в Хомеше, изменить тенденцию - вернуться на путь сионизма и укрепить северную Самарию. Я призываю глав будущей коалиции поставить во главу угла возобновление поселенческого движения в северной Самарии".



Директор Иешивы Хомеш Шмуэль Ванди: "Мы благодарим гендиректора Совета поселений Игаля Дильмони за его поддержку и деятельность ради Хомеша и ради всех поселений. Множество людей, приезжающих в Хомеш, являются ярким доказательством того, что народ Израиля хочет, чтобы Хомеш был восстановлен. Песочные часы Хомеше истекают, меньше, чем через месяц государство должно вернуть свой ответ Верховному суду. Ответ должен быть однозначным - мы проводим закон об отмене размежевания, законодательные процедуры уже начались, восстановление Хомеша будет утверждено. Любой другой ответ – эвакуация Хомеша. Мы надеемся, что новое правительство принесет хорошие новости, и Кнессет, который имеет большинство, желающие исправления несправедливости по отношению к Хомешу".



Пресс-служба Совета поселения Иудеи и Самарии

