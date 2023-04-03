



Ифтар для дипломатов-мусульман в Израиле: несколько послов его проигнорировали

На фоне недавних признаков разочарования со стороны арабских партнеров Израиля, министерство иностранных дел организовало ужин в воскресенье вечером для дипломатов из мусульманских стран, работающих в Израиле, и местных мусульманских лидеров.



Послы Турции и Египта присоединились к министру иностранных дел Эли Коэну и генеральному директору Ронену Леви, чтобы закончить дневной пост Рамадана, как и Абдеррахим Бейюд, глава отделения связи Марокко в Израиле.



Примечательно, что послы Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не присутствовали, отправив вместо них дипломатов более низкого уровня. Посланник Иордании Гассан Маджали также не присутствовал на мероприятии.



Чиновники министерства иностранных дел настаивали на том, чтобы каждый посол, который мог свободно присутствовать, сделал это в воскресенье, и что любое отсутствие было связано с поездками или конфликтами в расписании. Министерство сообщило, что в воскресенье также присутствовали представители посольств Албании, Казахстана, Косово, Танзании, Чада и Азербайджана, последние два впервые участвовали в ифтаре в Министерстве иностранных дел в Иерусалиме.



В воскресной речи на ифтаре Коэн сказал, что “величайшим достижением Израиля за последние годы” было подписание Cоглашений Авраама, которые, по его словам, доказывают, что “мы можем действовать вместе на благо нашего народа и улучшать жизнь миллионов людей в регионе."



“Соглашения Авраама привели к изменению отношений с правительствами и, не менее того, с людьми на Ближнем Востоке”, — сказал Коэн, добавив, что торговля и туризм со странами, подписавшими соглашения при посредничестве США, растут, что позволяет “многим наслаждаться плодами исторического мира”.

