



Иерусалимский суд отменил коллективную защиту для "конголезских беженцев"

Окружной суд Иерусалима утвердил решение, принятое в начале этого года министром внутренних дел Аелет Шакед, о снятии коллективной защиты с небольшой израильской общины конголезских беженцев, действовавшей с 2002 года.



Около 400 конголезцев живут в Израиле, и 225 из них подали прошения о предоставлении убежища, решение по которым еще не принято.



Единственными группами беженцев, которые все еще пользуются коллективной защитой, являются беженцы из Эритреи и Судана.



Через шесть дней после апрельского решения Шакед представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Израиле попросил ее пересмотреть решение в связи с "нестабильной и непредсказуемой ситуацией в стране", сообщила газета "Гаарец" в июле.



В мае ее решение было временно заморожено окружным судом.

