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Иегуда Глик о том, что стал целью Ирана: благодарен Всевышнему за защиту
27.09.2023 14:34 Алина Груднева

Иегуда Глик о том, что стал целью Ирана: благодарен Всевышнему за защиту

Бывший депутат Кнессета Иегуда Глик, который был одной из мишеней террористической ячейки, нанятой Ираном, прокомментировал успешную операцию ШАБАКа.

Соответствующий комментарий он предоставил интернет-изданию "Аруц Шева".

"Я благодарю Всевышнего, который охраняет и защищает меня день и ночь, и его верных посланников, которые молятся за меня по всему миру", - сказал Глик.

Он также выразил благодарность силам безопасности за оперативную деятельность по обеспечению безопасности Израиля.

Напомним, что ШАБАК арестовал троих палестинцев и двух израильтян, нанятых Ираном для совершения терактов в Израиле. Среди их мишеней также был министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
 

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