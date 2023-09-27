



Иегуда Глик о том, что стал целью Ирана: благодарен Всевышнему за защиту

Бывший депутат Кнессета Иегуда Глик, который был одной из мишеней террористической ячейки, нанятой Ираном, прокомментировал успешную операцию ШАБАКа.



Соответствующий комментарий он предоставил интернет-изданию "Аруц Шева".



"Я благодарю Всевышнего, который охраняет и защищает меня день и ночь, и его верных посланников, которые молятся за меня по всему миру", - сказал Глик.



Он также выразил благодарность силам безопасности за оперативную деятельность по обеспечению безопасности Израиля.



Напомним, что ШАБАК арестовал троих палестинцев и двух израильтян, нанятых Ираном для совершения терактов в Израиле. Среди их мишеней также был министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

