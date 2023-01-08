



Идит Сильман ушла из Кнессета



Министр охраны окружающей среды Идита Сильман подала в отставку из Кнессета в соответствии с норвежским законом. После ее отставки член Кнессета Эти Атия завтра вернется в Кнессет на очередной срок.



Атия была избрана в Кнессет 21-го созыва (первые выборы 2019 года) и с тех пор последовательно исполняла свои обязанности до 2022 года. На последних праймериз она опустилась в списке и заняла 35-е место, а теперь вернется в качестве “норвежского” члена Кнессета.



Вместе с ней будут приведены к присяге члены Кнессета Дан Илуз (список олим) и Ариэль Келлнер (список Хайфы). Келлнер также возвращается в Кнессет после отсутствия: он не был в Кнессете полтора года.



Когда журналисты спросили у спикера Кнессета, почему не была опубликовано известие об отставке Сильман, им ответили, что была удовлетворена просьба Сильман не публиковать эту информацию.