



"Идеология харедим - это деньги"

Репортер 13-го канала Авиад Гликман вечером 14 декабря во время передачи выступил против ультраортодоксального сектора и сказал, что "идеология харедим - это деньги".



Ведущая Мория Ассерф Вальберг остановила Гликмана и сказала, что "идеология ультраортодоксов - это не только деньги. Это люди, которые отказываются от многого в своей жизни ради духовных вещей или ради вещей, которые не являются материальными. Я бы не сказала, что ультраортодоксов мотивируют только деньги".



אצל אביעד גליקמן חרדים = כסף.... pic.twitter.com/qzFti6Xdgb — TAL RIMMER (@TalRimmer) December 13, 2022

Генеральный директор правозащитной организации "Бецельмо" Шай Глик направил письмо с жалобой Давиду Регеву, уполномоченному по общественным расследованиям управления телерадиовещания, и обратил его внимание на слова Гликмана.В начале своего письма Глик заявляет: "Вчера телеведущий Авиад Гликман выступил в прямом эфире с подстрекательским расистским заявлением против ультраортодоксальной общественности. В рамках дискуссии, посвященной требованиям коалиционного партнерства на переговорах, требованиям, которые, конечно, законны, как и все переговоры, представитель канала Авиад Гликман сказал: "Идеология ультраортодоксов - это деньги""Я призываю вас определить, что это расистское высказывание, открыть серьезное дело о нарушении против этого канала и наложить на нее крупный денежный штраф. Нельзя, чтобы такие клеветнические слова были сказаны в прайм-тайм и чтобы была растоптана репутация ультраортодоксов, их имя и честь", - завершил свое письмо Глик.