



Идеологи коалиции: Представленный Герцогом план лишь усугубляет проблемы



Политический форум "Кохелет", организация, сформулировавшая идеологические основы радикальной программы правительства по реформированию судебной системы, приветствовала попытку президента Ицхака Герцога Герцога найти компромисс. В то же время она отметила, что само его предложение избегает дать ответы на вопросы, которые пытается решить существующий процесс.



"Представленный президентом план усугубляет проблемы, которые призвана решить судебная реформа, не решает другие и отказывается от широких договоренностей, которые уже были достигнуты", - заявил аналитический центр через день после того, как призвал к компромиссу. Организация пообещала продолжить работу по достижению большего согласия по этим вопросам.



Правая организация "Движение за управление и демократию" (Мешилут), связанная с членом парламента Симхой Ротманом, который является одним из архитекторов реформы, осудила предложение, заявив, что оно не только не предлагает реального компромисса, но и ухудшает существующую ситуацию.



"Коалиция поступила правильно, отвергнув этот плохой план. Компромисс должен признавать потребности и желания обеих сторон, а не только одной стороны нации", - добавили в организации.