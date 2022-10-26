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Идеолога"русского мира" объявили персоной нон грата в Армении — СМИ
26.10.2022 08:31 Евгения Маркова

Идеолога"русского мира" объявили персоной нон грата в Армении — СМИ

Армения закрыла въезд одному из идеологов "русского мира" и замглавы Госдумы по делам СНГ Константину Затулину, объявив его персоной нон грата, сообщают армянские СМИ.

Затулина обвинили в том, что вторгается во внутреннюю политику Армении, призывает к отставке правительства во главе с Николой Пашиняном. Кроме того депутат даже успел обвинить Ереван в том, что он вбивает клин в армяно-российские отношения.

Затулин недавно предложил пересмотреть российский закон, касающийся "соотечественников". В его редакции предлагается значительно расширить перечень "соотечественников", включив в их перечень даже людей, которые "хранят культурную идентичность" и могут разговаривать на русском языке.

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