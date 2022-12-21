



Идан Ролл: настроения гомофобного Маоза только усилили поддержку ЛГБТ

Заместитель министра иностранных дел Идан Ролл говорит, что настроения против ЛГБТ, поддерживаемые главой партии "Ноам", депутатом Кнессета Ави Маозом, только усилили поддержку израильского ЛГБТ-сообщества.



"Я хочу поблагодарить члена Кнессета Ави Маоза. Потому что благодаря ему и его усилиям День открытых дверей в Иерусалиме уже собрал 100 000 шекелей (29 000 долларов США) на Иерусалимский гей-парад", — говорит Ролл, один из немногих законодателей и открытых геев, в видеоролике, размещенном в социальных сетях.



Благодаря Маозу, добавляет Ролл, "больше людей знают, что существует большое и сильное ЛГБТ сообщество, и что они не одиноки и им нечего бояться".

Ролл, член "Еш Атид", также пригласил Маоз принять участие в Параде гордости в Иерусалиме в следующем году — мероприятии, которое ультраправый законодатель давно пытается закрыть.

