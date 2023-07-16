



Ицик Зарка: мне до сих пор больно и стыдно за мои слова



Активист Ликуда Ицик Зарка, который вчера вечером, 15 июля, проклинал участников акции протеста против "правовой революции" не прекращает извиняться. Вчера Зарка выкрикнул: "Проститутки-ашкеназим, которые горят в аду, молятся за вас. Я горжусь 6 миллионами сожженных, горжусь!"



Теперь Зарка пишет: "Мне до сих пор стыдно и больно за те ужасные слова, которые я сказал после оскорблений, брошенных в мой адрес".



Ицик Зарка написал на своей странице в Facebook: "Мне до сих пор стыдно и больно от ужасных слов. Я ответил на оскорбления, которые были брошены в мой адрес, и мне стыдно, что я тоже ответил плохими словами. Для меня, как члена семьи, пережившей Холокост, важно искупить вину и поступками. Если вы знаете хоть одного человека, пережившего Холокост в районе Самарии или Петах-Тиквы, пожалуйста, напишите нам об этом в личном сообщении здесь, и я обещаю, что буду поддерживать с ним связь, как с отцом или матерью. По крайней мере, я смогу убедиться, что он не одинок, сходить за него в магазин за продуктами и т.д. Спасибо и еще раз простите".

