



Ицхак Голдкнопф: Я не знаю, есть ли жилищный кризис

Глава "Яадут а-Тора" Ицхак Голкднопф, предполагаемый министр строительства и жилищного строительства в следующем правительстве, заявил в среду, что он не видит никакого жилищного кризиса в стране.



“Я до сих пор мало что знаю о Министерстве жилищного строительства, поэтому я не знаю, действительно ли существует жилищный кризис”, – сказал Голдкнопф на конференции, организованной новостным сайтом Walla. “Судя по тому, что я вижу, вокруг идет строительство”.



Данные Центрального статистического бюро, опубликованные в прошлом месяце, показали, что цены на жилье выросли почти на 20 процентов за последний год, что является самым большим годовым приростом за последнее время. Резкий рост цен на жилье привел к росту общей стоимости жизни: последние данные об инфляции показывают, что цены выросли на 5,1% по сравнению с прошлым годом, а зарплаты выросли всего на 4%.



На вопрос о резком росте стоимости жилья Голдкнопф пообещал увеличить объемы строительства.



“Мы удвоим, утроим, учетверим… До всего дойдем”, – сказал лидер "Яадут а-Тора". Он добавил, что надеется, что каждый год можно будет продавать более 100 000 новых квартир.



Ицхак Голдкнопф прокомментировал промежуточное коалиционное соглашение, которое "Яадут а-Тора" подписала во вторник с партией “Ликуд”.

“По многим вещам мы до сих пор не договорились… Один из кардинальных моментов, который мы до сих пор не доработали, – это бюджет и добавление должностей в министерстве”, – сказал он.



Наряду с Министерством строительства и жилищного строительства "Яадут а-Тора" получит председательство в финансовом комитете Кнессета и в Министерстве по делам Иерусалима и наследия, несколько должностей заместителей министров и глав других комитетов Кнессета.



Соглашение было подписано, поскольку Нетаниягу должен сформировать правительство 11 декабря, хотя ожидается, что он запросит двухнедельное продление у президента Ицхак Герцога.