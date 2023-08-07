



Ицхак Брик: отказ от службы уничтожит армию, это - коллективный суицид

Бывший уполномоченный по делам солдат генерал в отставке Ицхак Брик дал интервью радио 103 FM.



"Мы не подготовились к сложной войне, которая начнется через несколько месяцев или лет", - заявил Брик в начале своего выступления и подчеркнул: "Наша компетентность подорвана, и это продолжается в течение многих лет. ЦАХАЛ не готов к войне, и это выражается в элементарных вещах. Посмотрите, что происходит с нами на северной границе. ЦАХАЛ боится реагировать, будь то тент Хизбаллы на границе или украденные с пограничных заграждений камеры наблюдения. Политическое руководство не следит за тем, что происходит в ЦАХАЛе, в кабинете министров нет дискуссий, а МИД превратился в личного секретаря премьер-министра. Начальник Генштаба фактически получает бюджет и делает то, что ему взбредет в голову. Каждый новый начальник Генштаба делает нечто обратное по отношению к предыдущему. Миллиарды шекелей утекают, долгосрочного строительства армии нет".



"Что вы думаете насчет отказников?" спросили генерал-майора Брика, и он ответил: "Даже если протест увенчается успехом и будет создано демократическое государство - не будет армии для его защиты. Уже сегодня армия распадается, после прекращения добровольной службы в резерве она будет уничтожена. Наши враги ждут подходящего момента, они не будут долго ждать. Они видят, что Израиль - голый король, вот и вся история. Армию следовало бы оставить вне политики. Уничтожить армию? Даже если вы потом построите государство, вы не сможете его защитить. Это коллективное самоубийство, это сумасшедший народ".



Он также добавил: "Мы - нация с ультраортодоксами, и они будут с нами, и точка. Нельзя разрушать армию, потому что вам не нравятся ультраортодоксы. Этот отказ нанесет страшный удар не только по ультраортодоксам, но и по нам самим. Что здесь непонятно? Не разрушайте то, что может сохранить Вашу страну. Что вы потом скажете своим детям? - "Я боролся с ультраортодоксами и разрушил собственную страну"?

