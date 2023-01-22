



IAI представила управляемую ракету ручного запуска – видео

Компания Israel Aerospace Industries представила ракету POINT BLANK с электрооптическим наведением, которую можно носить в солдатском рюкзаке.

Система предоставляет тактическим подразделениям размером от небольших групп до батальона возможность на поле боя сохранять независимость и увеличивать потери противника.



POINT BLANK позволяет этим подразделениям атаковать различные цели в режиме реального времени с высокой точностью и летальностью без необходимости поддержки артиллерии или авиации. Ракета запускается вручную, управляется одним оператором и может взлетать и приземляться вертикально обратно в руку солдата.



IAI, получила многомиллионный контракт от Министерства обороны США на быструю разработку и поставку “ROC-X”, версии системы POINT BLANK, отвечающей требованиям США. Компания предоставит министерству обороны первые прототипы и проведет обучение для оперативного тестирования в 2023 году.



POINT BLANK весит менее 7 кг в и имеет длину около 90 см. Ракета может летать на высоте более 400 метров с максимальной скоростью 186 км/ч и может зависать в воздухе, пока точное положение цели не будет подтверждено перед атакой. Благодаря передовым технологиям производства IAI ракета может нести электрооптические системы для наблюдения и сбора информации в режиме реального времени, а также разрабатывается возможность оснащения ее боеголовкой для поражения цели.

Исполнительный вице-президент IAI по системам, ракетам и космонавтике Гай Бар Лев сказал: “POINT BLANK присоединяется к семейству ракет Israel Aerospace Industries, чтобы предоставить наземным тактическим силам более точные возможности для проведения наступательных операций, особенно против недолговечных целей. IAI продолжает разрабатывать и улучшать широкий спектр наступательных систем, которые обеспечивают точные оперативные решения, и твердо поддерживает наших клиентов в США”.