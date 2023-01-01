



"И Кубань будет оккупирована, и Крым, и необязательно Украиной"

По итогу нынешней войны Россия потеряет не только территории, которые оккупировала, но и часть своих земель, уверен экс-глава "министеерства обороны" ДНР Игорь Стрелков.



«Шойгу провалил СВО (так называемую «спецоперацию» - ред.), превратил нашу армию в парадно-выходное учреждение для проведения фейерверков и праздников… Если не заменить вора Шойгу и кретина начальника генерального штаба, то война будет проиграна», - сказал Стрелков.



«Если в России будет смута, и Кубань будет оккупирована, и Сочи будет оккупировано, и Крым будет оккупирован. И Кубань будет оккупирована, и Крым, и необязательно Украиной. Турки просто точат зубы давно, и не стесняются. И не только. Все, что будет «вкусно» уважаемым западным и не только партнерам, все будет оккупировано. И то, что оккупировано не будет - тоже будет радости мало», - считает Стрелков.

