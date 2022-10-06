



Хватают тех, кто попался. Как в РФ на самом деле проходит мобилизация

В России публично объявили правила проведения частичной мобилизации. Однако, в реальности критерии проведения совершенно иные.



Издание "Верстка" побеседовало с источниками в Кремле и региональных властях, и те рассказали, каким образом составляются списки и как формируются планы по мобилизации.



По словам источников, власти РФ планируют призвать на войну в 2-3 раза больше мужчин, нежели было объявлено публично. При этом, одним из критериев является протестный потенциал определенной территории.



Один из источников заявил, что администрация президента РФ решила запрашивать призывников из регионов "с запасом", чтобы получилось примерно в 2,5 раза больше, чем заявлял министр обороны Шойгу.



"Власть не отрицает, что, учитывая ноль подготовки большинства [мобилизованных], они могут не продержаться долго, и Кремлю может понадобиться больший человеческий ресурс", - заявил источник, близкий к Кремлю.



Другой источник утверждает, что "запас" еще больше и количество призываемых в зависимости от субъекта может быть даже в три-четыре раза выше официально оглашенных цифр.



Также источники представили "схему" того, как составляются списки мужчин, подлежащих мобилизации. Прежде всего, военкоматы стремятся мобилизовать граждан из категорий "А" и "Б" - годен без ограничений и годен с незначительными ограничениями.



Таких граждан не так уж много, а найти их зачастую бывает очень тяжело, поэтому военкоматы сосредоточились также на категории "В" - ограниченно годен. Повестки выписываются прежде всего тем мужчинам, кого легче найти по месту жительства или прописки.



Отмечается, что призывники с нужными военно-учётными специальностями являются "роскошью", такой же, как призывники категории "А".



Собеседник, близкий к Кремлю, заявил, что большинство призывников не приходят в военкомат по своей воле, после чего военкомы устраивают "облавы".



"Не нужно думать, что военкомат бегает за вами по своей воле, ему просто нужно выполнить план, спущенный руководством. Поэтому хватают не наиболее подходящих, на выслеживание которых могут понадобиться месяцы, а тех, кто попался", - рассказал собеседник издания.