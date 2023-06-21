



"Хуже террористов": Нетаниягу осудил депутата за слова об ЛГБТК

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил комментарий депутата Ицхака Пиндруса о том, что "ЛГБТК-сообщество якобы хуже террористических организаций".



"Комментарии члена Кнессета Пинрдуса неприемлемы для премьер-министра Нетаниягу и не отражают позицию правительства Израиля", — сказано в заявлении "Ликуда".



Уточняется, что правительство привержено сохранению личных свобод, права ЛГБТК и прав меньшинств.



Накануне депутат от "Яадут А-Тора" Пиндрус сказал, будто ЛГБТ-сообщество опаснее, чем террористические организации.



"С моей точки зрения, для Государства Израиль самое опасное, даже больше, чем ISIS, "Хизбалла" или ХАМАС, — это вседозволенность распущенности", - сказал он.