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Хульдаи: Я бы ограничил или затруднил владение личным автомобилем
13.12.2022 14:04 Аркадий Бочаровский

Хульдаи: Я бы ограничил или затруднил владение личным автомобилем

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил на транспортной конференции газеты Едиот Ахронот, что он "надеется, что красная линия скоростного трамвая  откроется в течение двух-трех месяцев".

Хульдаи отметил:  "Израильские правительства на протяжении многих лет не заботились о надлежащей системе общественного транспорта. Общественность откажется от частных машин, когда ему будут предложены другие решения, такие как поезд". 

Хульдаи добавил, что "если бы это зависело от меня, я бы также ограничил или сильно затруднил владение частным автомобилем". Хульдаи также рассказал о проблеме парковок в его городе: "Мы занимаем парковочные места там, где должна быть проложена велосипедная дорожка или дорожка для общественного транспорта, на благо 50 человек вместо 10".

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