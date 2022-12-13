



Хульдаи: Я бы ограничил или затруднил владение личным автомобилем

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил на транспортной конференции газеты Едиот Ахронот, что он "надеется, что красная линия скоростного трамвая откроется в течение двух-трех месяцев".



Хульдаи отметил: "Израильские правительства на протяжении многих лет не заботились о надлежащей системе общественного транспорта. Общественность откажется от частных машин, когда ему будут предложены другие решения, такие как поезд".



Хульдаи добавил, что "если бы это зависело от меня, я бы также ограничил или сильно затруднил владение частным автомобилем". Хульдаи также рассказал о проблеме парковок в его городе: "Мы занимаем парковочные места там, где должна быть проложена велосипедная дорожка или дорожка для общественного транспорта, на благо 50 человек вместо 10".