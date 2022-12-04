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Хульдаи предупредил о кровавом конфликте в будущем
04.12.2022 15:50 Аркадий Бочаровский

Хульдаи предупредил о кровавом конфликте в будущем

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи прокомментировал бурю вокруг передачи полномочий в министерстве образования председателю партии Ноам Ави Маозу.

В интервью студии ynet Хульдаи заявил, что "медленно, шаг за шагом, Государство Израиль превращается как в менее демократическое государство, так и в государство Галахи". Там, куда ведут нас наши лидеры, я не исключаю того, что в конце концов здесь разразится кровавый конфликт". 

По поводу ожидаемого назначения председателя "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности он сказал: "Это министр еврейской безопасности, и когда вы назначаете такого министра, это означает, что вы хотите "навести порядок" с арабами и позаботиться о поселенцах".
 

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