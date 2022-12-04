



Хульдаи предупредил о кровавом конфликте в будущем

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи прокомментировал бурю вокруг передачи полномочий в министерстве образования председателю партии Ноам Ави Маозу.



В интервью студии ynet Хульдаи заявил, что "медленно, шаг за шагом, Государство Израиль превращается как в менее демократическое государство, так и в государство Галахи". Там, куда ведут нас наши лидеры, я не исключаю того, что в конце концов здесь разразится кровавый конфликт".



По поводу ожидаемого назначения председателя "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности он сказал: "Это министр еврейской безопасности, и когда вы назначаете такого министра, это означает, что вы хотите "навести порядок" с арабами и позаботиться о поселенцах".

