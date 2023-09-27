



Хульдаи об отмене молитвы в Тель-Авиве: здравомыслие победило

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи приветствовал решение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира отменить молитву на площади Дизенгоф, которая была запланирована на 28 сентября.



"Я рад, что здравомыслие восторжествовало. Тель-Авив был и будет маяком демократии и свободы, городом, который является безопасным и домом для меньшинств. Я приветствую отмену ненужной провокации на площади Дизенгоф", - сказал он.



Хульдаи добавил, что Тель-Авив продолжит уважать традиций и религию наряду с демократическими ценностями, которые являются важной основой Государства Израиль.