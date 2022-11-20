



Хулата на встрече в Бахрейне: уходящее правительство улучшило жизнь палестинцев

Уходящее правительство Израиля "много сделало для улучшения благосостояния" палестинцев, заявил советник по национальной безопасности Эяль Хулата делегатам на ежегодной конференции Манамского диалога в Бахрейне.



"Еще больше палестинцев получили возможность работать в Израиле, как из Иудеи и Самарии, так и из Газы. Мы рассмотрели свободу передвижения, контрольно-пропускные пункты, правила пересечения границы, и это несмотря на то, что не было условий для политического прогресса", ​​— сказал Хулата, отвечая на многочисленные вопросы о политике Иерусалима в отношении палестинцев.



Отвечая на вопрос о политике Израиля в российско-украинской войне, Хулата заявил, что Израиль "сотрудничает с украинцами по многим вопросам, и не собирается на этом останавливаться".



Трехдневная конференция по безопасности в Манаме проводится каждый год для обсуждения насущных проблем безопасности на Ближнем Востоке с участием сотен высокопоставленных правительственных чиновников и ученых из десятков стран.

