



HRW завершила расследование ракетного удара по вокзалу в Краматорске: выводы

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) завершила 10-месячное расследование ракетного удара по ж/д вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года, в результате которого как минимум 58 человек погибли и ещё более 100 получили ранения.



HRW совместно с исследовательской группой SITU подтвердила в своем расследовании, что за атакой на вокзал стоят российские военные.



Руководительница департамента кризисов и конфликтов HRW Айда Сойер подробно рассказала о том, какое оружие использовала Россия для обстрела, откуда была запущена ракета и что еще удалось установить в ходе расследования в интервью Радио Свобода..



Основные выводы:



▪️Ракета, поразившая ж/д вокзал в Краматорске, была запущена с оккупированной на тот момент Россией территории - из села Кунье, что в 25 км от Изюма.



▪️Ракета была запущена из тактического ракетного комплекса "Точка-У". 6-метровая ракета с кассетной боевой частью, содержащей 50 суббоеприпасов - мини-бомб.



▪️Во время удара происходит детонация с разбросом стальных осколков. 15 тысяч таких осколков, разработанных для нанесения увечий и убийств, разлетелись по ж/д вокзалу.



▪️Площадь поражения очень большая. Расследователи нашли осколки от 32 из 50 кассет как на самой станции, так на ж/д колеях и территориях вокруг вокзала.



▪️HRW подтверждает присутствие некоторых украинских войск вблизи вокзала. Но не нашла никаких подтверждений присутствия украинского военного персонала или техники на колеях станции во время удара.



▪️Ж/д станции и колеи могут быть законными военными целями. Но использование кассетных боеприпасов во время атаки на станцию с сотнями мирных жителей нарушает законы войны.



▪️Россия постоянно отрицала использование "Точки-У", так как она якобы была снята с вооружения в 2019 году. Но HRW нашла доказательства присутствия "Точки-У" на оккупированной территории, включая склады и контейнеры для транспортировки.



▪️На спутниковых снимках от 6 июня в с. Кунье (спустя два месяца после удара) видны контейнеры для транспортировки "Точки-У".



▪️В сентябре после освобождения Изюма HRW посетила Кунье и нашла остатки контейнеров для ракет в местах запуска. От с. Кунье до Краматорска 77 км. "Точка-У" бьёт на 120 км.



▪️HRW делает заключение, что удар по ж/д вокзалу в Краматорске был незаконно неизбирательным. Те, кто отдали и исполнили приказ должны понести ответственность за военное преступление.



Напомним, 8 апреля 2022 года российские захватчики нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где как раз проводилась эвакуация местного населения в более безопасные регионы Украины. По информации СБУ, в результате удара погиб 61 человек и 121 получил ранения. Среди пострадавших и погибших немало детей.



Российская сторона после атаки заявила об успешном ударе. Однако когда стало известно о его последствиях, россияне начали убеждать, что не несут ответственности за атаку.