



HRW: Россия должна прекратить депортацию детей из Украины

Война России против Украины привела к травмирующим и разрушительным последствиям для детей в интернатных учреждениях, в частности к насильственной депортации в Россию. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.



«Детей, отправленных в Россию, необходимо срочно вернуть домой, а Украине срочно установить местонахождение всех детей из учреждений и обеспечить их благополучие», - сказано в сообщении.



В 55-страничном отчете «Мы должны обеспечить семью, а не восстанавливать детские дома» Human Rights Watch были документированы риски для детей из учреждений в районах, непосредственно затронутых войной, а также для детей, эвакуированных в другие районы Украины или в страны Европы.



По данным правительства, до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Украине в интернатных учреждениях находилось более 105 тысяч детей, что является самым большим показателем в Европе после России.



По данным ЮНИСЕФ, почти половину из них составляли дети с ограниченными возможностями.



«Россия несет ответственность за кризис, с которым столкнулись эти дети, но война усиливает необходимость того, чтобы Украина при поддержке иностранных правительств и гуманитарных организаций прекратила помещать детей в специальные учреждения и расширила семейный и общественный уход», - сказано в сообщении.



По словам заместителя директора по правам детей Human Rights Watch Билла Ван Эсвельда, украинские дети, которые были размещены в детских учреждениях советской эпохи, теперь сталкиваются с огромным риском из-за войны.



«Необходимы согласованные международные усилия по выявлению и возвращению детей, которые были депортированы в Россию, а Украина и ее союзники должны обеспечить выявление всех детей, которые были или остаются в интернатах», - сказал он.



Эсвельд заявил, что детям должна быть оказана поддержка, чтобы они могли жить со своими семьями и в сообществах.



Правозащитники посетили 12 детских учреждений во Львовской области и еще три в Лодзи (Польша), куда были эвакуированы украинские дети и персонал из районов, непосредственно затронутых боевыми действиями. Также взяли интервью у украинских и польских чиновников и представителей гражданского общества.



Организация задокументировала насильственный перевод Россией детей из украинских интернатных учреждений в РФ или на временно оккупированную территорию.



Отметим, что речь идет о судьбе как минимум 16 200 украинских детей, депортированных в Россию. В январе российские власти признали, что с начала «спецоперации» на их территорию прибыло почти 5 миллионов украинцев, в том числе 733 тысячи несовершеннолетних.