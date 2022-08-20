



Христо Грозев: в РФ резко изменили риторику в отношении Украины

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что кремлевская элита пытается договориться с Западом об обеспечении мира в Украине. Причем она делает это за спиной у Путина.



По словам Грозева, у его информаторов из РФ резко изменилась риторика по поводу Украины.



"Сначала на мой вопрос о сроках войны они (инсайдеры из окружения главы Кремля – Ред.) говорили о захвате Украины за три-четыре дня. Затем о том, что они там надолго и без победы не пойдут. Впоследствии они начали говорить, что не уйдут из Украины, даже если это будет означать конец России – назад уже нельзя. А сейчас они сами спрашивают меня, когда же закончится война?", – сказал журналист в интервью Юлии Латыниной.



"Они (военные армии РФ – Ред.) шутят над Путиным, хвалят ВСУ и украинскую пропаганду и говорят: "Вот бы у нас такое было. Но у нас во всем бардак", – отмечает Грозев.