



Хотят избавиться от Михаэли. Мятеж в Аводе



Члены Кнессета от Аводы решили навязать коллективное руководство председателю партии Мейрав Михаэли. Три члена Кнессета - Гилад Кариб, Эфрат Райтен и Наама Лазими - надеются в конечном итоге вывести Михаэли из партии. До тех пор эти трое надеются ограничить полномочия Михаэли и заставить принимать любое решение только при участии всех четырех членов Кнессета, сообщает издание Зман.



План был выработан членами Кнессета в ходе долгих внутренних обсуждений, которые проходили в последние недели, особенно после последних шагов Михаэли, отношения к ней в обществе и продолжающегося ухудшения позиций Аводы в опросах общественного мнения.



В разговорах, которые ведут члены Кнессета от Аводы, в основном звучит разочарование. У них сложилось ощущение того, что председатель партии Михаэли потеряла остатки общественной легитимности, которая у нее была, и ведет партию к краху. Из-за этой проблемной ситуации Кариб, Райтен и Наими, которые считаются видными парламентариями, не в состоянии изменить картину в опросах и вытащить телегу из грязи.



"В возникшей ситуации у нас нет другого выбора, кроме как ограничить Михаэли", - заключает видный представитель партии. "На первом этапе три члена Кнессета хотят быть полноправными партнерами во всем, что происходит. Сейчас речь не идет о столкновении лоб в лоб. Мы все должны идти вместе".



"Члены Кнессета едины. Невозможно вбить клин между ними. Здесь нет ничего, кроме блага партии и поддержания социал-демократической традиции в стране".