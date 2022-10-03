



"Хотя бы временно": Закон о Возвращении распространят на четвертое поколение





Канал КАН сообщает о том, что рассматривается возможность распространения Закона о Возвращении из России на четвертое поколение



Вечером 2 октября на заседании кабинета министров министр финансов Либерман выступил с предложением распространить права Закона о возвращении на четвертое поколение "хотя бы временно".



Премьер-министр Яир Лапид на это ответил, что следует “организовать обсуждение” данного вопроса.



Первые дебаты, на которых будет рассмотрен вопрос о том, следует ли распространить действие "Закона о возвращении" на репатриантов из России - в том числе и на четвертое поколение состоятся уже сегодня, 3 октября. Об этом было сообщает Решет Бет.



Сегодня Закон о Возвращении распространяется только на третье поколение.



В то же время Министерство иммиграции и абсорбции усиливает подготовку к приему волны репатриантов, опасаясь, что Россия в ближайшие дни закроет свои границы. Есть понимание, что многие евреи пытаются выехать из РФ через сухопутные КПП, рассчитывая на то, что там их будет ждать Еврейское агентство. Вчера вечером на заседании кабинета министров министры Пнина Тамно Шета и Зеэв Элькин предупредили: "Мы на пути к новому железному занавесу". Ожидается, что в Израиль будут прибывать около 5000-6000 новых иммигрантов ежемесячно.