



"Хотим трамвай в Шаббат": возобновилась акция протеста

В пятницу, 1 сентября, возобновились акции протеста по поводу работы красной линии скоростного трамвая в Шаббат.



Демонстрации проходят уже третью неделю подряд.



Протестующие, вышедшие маршем по традиционному маршруту, требуют, чтобы транспорт продолжал курсировать в выходные. "Хотим трамвай в Шаббат", - скандируют они.



Напомним, в день запуска красной линии скоростного трамвая демонстранты сели на последний поезд и приковали себя наручниками.