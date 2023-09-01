"Хотим трамвай в Шаббат": возобновилась акция протеста
В пятницу, 1 сентября, возобновились акции протеста по поводу работы красной линии скоростного трамвая в Шаббат.
Демонстрации проходят уже третью неделю подряд.
Протестующие, вышедшие маршем по традиционному маршруту, требуют, чтобы транспорт продолжал курсировать в выходные. "Хотим трамвай в Шаббат", - скандируют они.
Напомним, в день запуска красной линии скоростного трамвая демонстранты сели на последний поезд и приковали себя наручниками.