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"Хотим трамвай в Шаббат": возобновилась акция протеста
01.09.2023 16:31 Алина Груднева

"Хотим трамвай в Шаббат": возобновилась акция протеста

В пятницу, 1 сентября, возобновились акции протеста по поводу работы красной линии скоростного трамвая в Шаббат.

Демонстрации проходят уже третью неделю подряд.

Протестующие, вышедшие маршем по традиционному маршруту, требуют, чтобы транспорт продолжал курсировать в выходные. "Хотим трамвай в Шаббат", - скандируют они.

Напомним, в день запуска красной линии скоростного трамвая демонстранты сели на последний поезд и приковали себя наручниками.

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