



Хотел сменить Шабтая: почему начальник полиции - враг Ами Эшеда

Репортер Моти Кастель выпустил на 14-м канале материал о плохих отношениях между начальника полиции Шабтаем и командующим Тель-Авивским округом Ами Эшадом и о закулисной стороне отстранения последнего от занимаемой должности.



В период вступления Бен-Гвира в должность, когда вопрос о том, оставит ли Бен-Гвир генерала Шабтая на его посту, витал в воздухе, влиятельные силы действовали с целью назначения Эшеда на его место.



Это одна из причин, почему Шабтай присоединился к кампании Бен-Гвира и почему он, мягко говоря, не испытывает особой симпатии к Эшеду. Полиция Израиля предпочла не комментировать данный материал. Канцелярия министра национальной безопасности заявила: "Министр Бен-Гвир не комментирует расследования и частные беседы, которые имели место у него с той или иной стороной".