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Хотел привлечь внимание: сожгли ли в Швеции Танах
15.07.2023 15:05 Алина Груднева

Хотел привлечь внимание: сожгли ли в Швеции Танах

Демонстрант, получивший разрешение от полиции Швеции, так и не сжег Танах возле посольства Израиля в Стокгольме.

Мусульманский активист предоставил комментарий местным СМИ относительно ситуации, которая вызвала бурю негодования в Еврейском Государстве.

По данным Walla, 32-летний Ахмед Алуш признался, что просто пытался привлечь внимание. По его словам, несмотря на полученное разрешение, он не собирался сжигать Танах.

"Я мусульманин, мы не сжигаем (священные книги, - ред.)", - цитируют его слова СМИ.

Посольство Израиля в Стокгольме закрыто в связи с Шаббатом. Предполагалось, что сожжение священной книги будет осуществлено на стоянке перед зданием.

Ранее шведское правительство проинформировало Израиль о том, что работает над изменением законодательства, разрешающего сжигание священных текстов.

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