



Хотел привлечь внимание: сожгли ли в Швеции Танах

Демонстрант, получивший разрешение от полиции Швеции, так и не сжег Танах возле посольства Израиля в Стокгольме.



Мусульманский активист предоставил комментарий местным СМИ относительно ситуации, которая вызвала бурю негодования в Еврейском Государстве.



По данным Walla, 32-летний Ахмед Алуш признался, что просто пытался привлечь внимание. По его словам, несмотря на полученное разрешение, он не собирался сжигать Танах.



"Я мусульманин, мы не сжигаем (священные книги, - ред.)", - цитируют его слова СМИ.



Посольство Израиля в Стокгольме закрыто в связи с Шаббатом. Предполагалось, что сожжение священной книги будет осуществлено на стоянке перед зданием.



Ранее шведское правительство проинформировало Израиль о том, что работает над изменением законодательства, разрешающего сжигание священных текстов.